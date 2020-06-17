Зеленский начнет осуществлять международные визиты с осени, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский начнет свою выездную активность с начала осени. Такой вариант рассматривается только в том случае, если позволит пандемия.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, сейчас ведутся переговоры о рабочих визитах Зеленского.

"Сейчас работаем с несколькими странами, и думаю, что в сентябре - октябре могут быть осуществлены несколько официальных визитов", - отметил он.

При этом Жовкла добавил, что этим летом возможны один - два визита президентов других стран в Украину.

По его словам, 20-23 июля Украину с рабочим визитом посетит президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Зоммаруги.

"Это будет государственный визит, который на таком уровне состоится впервые. Планируется, что кроме Киева, она также посетит несколько регионов Украины", - добавил замглавы ОП.

Напомним, жена Зеленского заразилась коронавирусом.

После этого президент перешел на особый режим работы.