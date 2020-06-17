Зеленський почне здійснювати міжнародні візити з осені, - ОП

Президент України Володимир Зеленський почне свою виїзну активність з початку осені. Такий варіант розглядається тільки в тому разі, якщо дозволить пандемія.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, зараз ведуться переговори про робочі візити Зеленського.

"Зараз працюємо з декількома країнами, і думаю, що у вересні - жовтні можуть бути здійснені кілька офіційних візитів", - зазначив він.

При цьому Жовкла додав, що цього літа можливі один - два візити президентів інших країн в Україну.

За його словами, 20-23 липня Україну з робочим візитом відвідає президент Швейцарської Конфедерації Сімонетта Зоммаругі.

"Це буде державний візит, який на такому рівні відбудеться вперше. Планується, що крім Києва, вона також відвідає кілька регіонів України", - додав заступник голови ВП.

Нагадаємо, дружина Зеленського заразилася коронавірусом.

Після цього президент перейшов на особливий режим роботи.