Зеленский объявил о налоговых каникулах для иностранных инвесторов

Президент Владимир Зеленский на форуме в Давосе заявил, что иностранные инвесторы смогут получить налоговые каникулы за инвестиции. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По этом президент добавил, что в начале весны в Украине стартует программа приватизации.

"В начале весны стартует программа приватизации. На сегодня 500 предприятий готовы. В первые два года всем инвесторам, которые придут в приватизацию 10 млн долларов и выше, мы даем налоговые каникулы. Вы не будете платить пять лет налог на прибыль. Добро пожаловать!", - заявил он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что главная задача Украины заключается в том, чтобы стать лидером Восточной и Центральной Европы. Также Владимир Зеленский призвал участников форума стать "акционером успеха новой Украины".

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума. Зеленский должен выступить на форуме и встретиться с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.