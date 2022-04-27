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Зеленский начал встречу с генсеком ООН, - Подоляк

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

После недавнего визита в Москву, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетил Киев. Президент Украины Владимир Зеленский сейчас проводит с ним встречу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Подоляка.

"Сейчас встреча как раз происходит. Думаю, что какие-то мощные слова поддержки Украины от руководителя ООН мы услышим", - заявил Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что во время встречи с Путиным, Гуттереш заявил, что ООН считает войну в Украине вторжением России.

Война России против Украины длится шестьдесят три дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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