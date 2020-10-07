Зеленский начал визит в Великобританию

Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Великобританию. Он должен провести ряд встреч.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщается, Зеленский во время визита встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и с герцогом и герцогиней Кембриджскими.

"В рамках визита глава государства проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украинско-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве", - говорится в сообщении.

Также стороны подпишут ряд двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержки.

Кроме того, у украинского лидера запланирована встреча со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом. Также Владимир Зеленский посетит Лондонскую фондовую биржу и встретится с британскими инвесторами.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский и его жена Елена посетят с официальным визитом Великобританию.

Также РБК-Украина писало, что Великобритания заинтересована в том, чтобы делиться с Украиной военными технологиями, опытом и быть партнером.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, на какие результаты рассчитывает Украина в двустороннем сотрудничестве с Великобританией после визита Зеленского в Лондон.