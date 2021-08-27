Зеленский начал визит в Молдову

Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Молдову. Он уже прибыл в Кишинев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.
В Молдове украинский президент примет участие в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости Республики Молдова.
В рамках рабочего визита глава Украинского государства проведет двусторонние переговоры с президентом Молдовы.
Также Зеленский примет участие в многосторонней встрече руководителей иностранных делегаций.
Фото: Зеленский уже в Кишиневе (https://t.me/OP_UA)
Напомним, сегодня самолет Зеленского сел в Одессе из-за непогоды. Ему не позволили приземлиться в Кишиневе.
Однако примерно через час самолет с президентом все же вылетел в Молдову.