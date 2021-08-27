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Погода улучшилась: Зеленский все же вылетел в Молдову

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Одесса, Пятница 27 августа 2021 12:13
Погода улучшилась: Зеленский все же вылетел в Молдову Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Самолет президента Украины Владимира Зеленского все же вылетел в Кишинев (Молдова). Ранее из-за непогоды самолет сел в Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Думскую".

Ранее авиалайнеру не удалось приземлиться в столице страны из-за тумана.

"Украинский борт №1 дозаправился и вылетел в Кишинев, который уже принимает самолеты", - говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский должен принять участие в мероприятиях, посвященных Дню независимости Молдовы

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Владимир Зеленский Молдова
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