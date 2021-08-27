Погода улучшилась: Зеленский все же вылетел в Молдову
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Самолет президента Украины Владимира Зеленского все же вылетел в Кишинев (Молдова). Ранее из-за непогоды самолет сел в Одессе.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Думскую".
Ранее авиалайнеру не удалось приземлиться в столице страны из-за тумана.
"Украинский борт №1 дозаправился и вылетел в Кишинев, который уже принимает самолеты", - говорится в сообщении.
Напомним, Зеленский должен принять участие в мероприятиях, посвященных Дню независимости Молдовы