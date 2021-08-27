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Зеленський розпочав візит в Молдову

Автор: Инна Собора

Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит в Молдову. Він вже прибув до Кишинева.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОП.

В Молдові український президент візьме участь в урочистостях з нагоди 30-ї річниці незалежності Республіки Молдова.

У межах робочого візиту глава Української держави проведе двосторонні переговори з президентом Молдови.

Також Зеленський візьме участь у багатосторонній зустрічі очільників іноземних делегацій.

Фото: Зеленський вже в Кишеневі (https://t.me/OP_UA)

Нагадаємо, сьогодня літак Зеленського сів в Одесі через непогоду. Йому не дозволили приземлитися в Кишеневі.

Однак приблизно через годину літак з президентом все ж таки вилетів у Молдову.

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Володимир ЗеленськийМолдова