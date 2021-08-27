Зеленський розпочав візит в Молдову
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит в Молдову. Він вже прибув до Кишинева.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОП.
В Молдові український президент візьме участь в урочистостях з нагоди 30-ї річниці незалежності Республіки Молдова.
У межах робочого візиту глава Української держави проведе двосторонні переговори з президентом Молдови.
Також Зеленський візьме участь у багатосторонній зустрічі очільників іноземних делегацій.
Фото: Зеленський вже в Кишеневі (https://t.me/OP_UA)
Нагадаємо, сьогодня літак Зеленського сів в Одесі через непогоду. Йому не дозволили приземлитися в Кишеневі.
Однак приблизно через годину літак з президентом все ж таки вилетів у Молдову.