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Зеленский начал рабочий визит в Эстонию

Новости » Политика     26.11.2019 - 11:15
Зеленский начал рабочий визит в Эстонию
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

В рамках визита глава государства проведет переговоры с высшим руководством Эстонии

Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Эстонскую республику. Об этом сообщает Офис президента в своем Facebook.

Указано, что в рамках визита Зеленский проведет переговоры с высшим руководством Эстонии.

Зеленский начал рабочий визит в Эстонию

"В рамках визита запланированы переговоры главы государства с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, а также встречи со спикером Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенни Пиллуаасом и премьер-министром Эстонии Юри Ратас", - говорится в сообщении.

Также в ОП информируют, что в Таллинне президенты Украины и Эстонии примут участие в работе Цифровой форума.

Как писало РБК-Украина ранее, глава государства Владимир Зеленский 26-27 ноября посетит с официальным визитом Эстонию и Литву.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что планирует в октябре этого года осуществить официальный визит в Эстонию. Отмечалось, что во время визита президент планирует перенять опыт Эстонии в модернизации правительства, диджитализации и киберзащиты.

Отметим также, в сентябре президент Эстонии посетила Украину в рамках форума "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве. Эстонский лидер подчеркивала, что ее страна надеется на продолжение реформ в Украине новой властью и является большим сторонником сближения Украины с Европейским союзом.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийЭстониярабочий визит
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