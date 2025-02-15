Зеленський на Мюнхенській конференції: що відомо про виступ президента України

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Виступ Зеленського на MSC 2025: дата і час

Президент України виступить із промовою у рамках основної програми Мюнхенської конференції з безпеки 15 лютого. Заходи другого дня форуму присвячені обговоренню глобальним та регіональним кризам.

Виступ Володимира Зеленського з подальшим обговоренням заплановано з 11:15 до 12:00.

Тема промови лідера держави: "Спротив та дипломатія: перспективи майбутнього України" (Defiance and Diplomacy: Prospects for Ukraine’s Future).

Виступ Зеленського в Мюнхені (скриншот securityconference.org)

Зазначимо, що війна в Україні буде темою ще однієї дискусії другого дня конференції. О 19:30 стартує панель "Мир через силу: План для України".

В обговоренні візьмуть участь голова МЗС України Андрій Сибіга, спецпосланець президента США Кіт Келлог, міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, міністр національної оборони Литви Довіле Шакалієн.

Про що говоритиме президент України

На Мюнхенській конференції Володимир Зеленський представить позицію України щодо мирного врегулювання конфлікту та своє бачення досягнення "тривалого і міцного миру".

Як анонсував керівник Офісу президента Андрій Єрмак, на MSC українська сторона також сподівається обговорити, які гарантії безпеки можна застосувати, щоб запобігти повторній агресії Росії.

Зазначимо, під час першого дня конференції 14 лютого Володимир Зеленський взяв участь у панельній дискусії "Майбутнє співробітництва США та України у сфері безпеки".

Президент говорив про те, що в Мюнхені не може бути підписано мирну угоду, а також, що Україні потрібна тверда підтримка США.

Зеленський заявив, що якщо Україну не приймуть до НАТО, то НАТО потрібно зробити в Україні. За його словами, США ніколи не бачили Україну членом Альянсу, але це не питання до Трампа, а питання до політики США, і цю політику можливо змінити.

Зеленський назвав реальною гарантією безпеки для України армію чисельністю 1,5 млн осіб. Глава держави наголосив, що готовий зустрітися лише з одним росіянином - Путіним, але тільки коли матиме спільний план із президентом США та Європою.

Докладніше про те, що говорив президент України під час дискусії 14 лютого йдеться у матеріалі: "Про Трампа, Путіна та альтернативу НАТО: заяви Зеленського на Мюнхенській конференції".

Якою була промова Зеленського на MSC 2024

Президент України був присутнім на конференції у Мюнхені торік і виступив із промовою, в якій акцентував на загрозах Росії для України та для глобальної безпеки.

Зеленський підкреслив, що чим довше триває війна в Україні, тим більше змін вона викликає у світі. Він поставив запитання, як довго світ дозволятиме Росії діяти безкарно. Розкритикував світ за недостатньо жорстке ставлення до Путіна та назвав російського диктатора головорізом. Президент зазначив, що агресія може призвести до глобальних катастроф, якщо не буде зупинена

У своїй промові Зеленський спростував міф про можливість швидкого захоплення України Росією, адже український опір показав неспроможність агресора.

Водночас глава держави розповів про відхід ЗСУ з Авдіївки, який відбувся за день до початку конференції. Зеленський наголосив, що це сталося через недостатню підтримку України з боку міжнародних партнерів.

Він підкреслив важливість єдності демократичних сил у боротьбі проти зла, стверджуючи, що "зло ніколи не переможе", якщо сили добра діють разом.

При підготовці використовувалися: інформація офіційного порталу MSC, публікації AP, допис Дональда Трампа в Truth Social, заяви керівника ОП Андрія Єрмака та прессекретаря президента України Сергія Никифорова.