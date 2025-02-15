Зеленский на Мюнхенской конференции: что известно о выступлении президента Украины

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Выступление Зеленского на MSC 2025: дата и время

Президент Украины выступит с речью в рамках основной программы Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля. Мероприятия второго дня форума посвящены глобальным и региональным кризисам.

Выступление Владимира Зеленского с последующим обсуждением запланировано с 11:15 до 12:00.

Тема речи лидера государства: "Сопротивление и дипломатия: перспективы будущего Украины" (Defiance and Diplomacy: Prospects for Ukraine’s Future).

Выступление Зеленского в Мюнхене (скриншот securityconference.org)

Отметим, что война в Украине будет темой еще одной дискуссии второго дня конференции. В 19:30 стартует панель "Мир через силу: План для Украины".

В обсуждении примут участие глава МИД Украины Андрей Сибига, спецпосланник президента США Кит Келлог, министр иностранных дел Великобритании Девид Лэмми, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене.

О чем будет говорить президент Украины

На Мюнхенской конференции Владимир Зеленский представит позицию Украины относительно мирного урегулирования конфликта и свое видение достижения "длительного и крепкого мира".

Как анонсировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, на MSC украинская сторона также надеется обсудить, какие гарантии безопасности можно применить, чтобы предотвратить повторную агрессию России.

Отметим, во время первого дня конференции 14 февраля Владимир Зеленский принял участие в панельной дискуссии "Будущее сотрудничества США и Украины в сфере безопасности".

Президент говорил о том, что в Мюнхене не может быть подписано мирное соглашение, а также что Украине нужна твердая поддержка США.

Зеленский заявил, что если Украину не примут в НАТО, то НАТО нужно сделать в Украине. По его словам, США никогда не видели Украину членом Альянса, но это не вопрос к Трампу, а вопрос к политике США, и эту политику возможно изменить.

Зеленский назвал реальной гарантией безопасности для Украины армию численностью в 1,5 млн человек. Глава государства подчеркнул, что готов встретиться лишь с одним россиянином - Путиным, но только когда будет иметь общий план с президентом США и Европой.

Более подробно о том, что говорил президент Украины во время дискуссии 14 февраля, можно прочесть в материале: "О Трампе, Путине и альтернативе НАТО: заявлении Зеленского на Мюнхенской конференции".

Какой была речь Зеленского на MSC 2024

Президент Украины лично присутствовал на конференции в Мюнхене в прошлом году и выступил с речью, в которой акцентировал внимание на угрозах России для Украины и для глобальной безопасности.

Зеленский подчеркнул, что чем дольше идет война в Украине, тем больше изменений она вызывает в мире. Он задал вопрос, как долго мир будет позволять России действовать безнаказанно. Раскритиковал мир за недостаточно жесткое отношение к Путину и назвал российского диктатора головорезом. Президент отметил, что агрессия может привести к глобальным катастрофам, если не будет остановлена

В своей речи Зеленский опроверг миф о возможности быстрого захвата Украины Россией, поскольку украинское сопротивление показало несостоятельность агрессора.

В то же время глава государства рассказал об отходе ВСУ из Авдеевки, который состоялся за день до начала конференции. Зеленский подчеркнул, что это произошло из-за недостаточной поддержки Украины со стороны международных партнеров.

Он подчеркнул важность единства демократических сил в борьбе против зла, утверждая, что "зло никогда не победит", если силы добра действуют вместе.

При подготовке использовались: информация официального портала MSC, публикации AP, сообщение Дональда Трампа в Truth Social, заявления руководителя ОП Андрея Ермака и пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.