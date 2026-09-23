Зеленський: МВФ допоможе знайти гроші для фінансової стійкості України в 2027 році

"МВФ допоможе знайти частину коштів, які необхідні для фінансової стійкості України в наступному році. Дякую за це рішення. Зрештою, кожен економічний крок підтримки - це про справедливий захист наших людей", - сказав Зеленський.

Він поінформував, що сторони обговорили й важливість голосування за закони, які є зобов'язаннями України перед партнерами.

Глава держави зазначив, що Верховна Рада вже проголосувала за частину рішень, і до кінця року будуть проголосовані всі інші закони, які необхідні для фінансової підтримки.

Також Зеленський розповів Георгієвій про безпекову ситуацію в Україні за зміну російської тактики повітряних атак.

"Росіяни намагаються не лише знищити життя як таке, а й максимально паралізувати роботу бізнесу та держави. Саме тому макрофінансова допомога зараз особливо важлива для нас. Дякую за всі програми підтримки з боку МВФ, які допомагають нашій економіці вистояти", - резюмував глава держави.