Україна має космічний дефіцит коштів, але вихід є, - Зеленський

Наразі Україна має проблему з величезною "дірою" у державному бюджеті. Проте є пропозиції щодо закриття проблеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спілкування з медіа на зустрічі "Карпатської вісімки", передає Офіс Президента України.
За словами президента, Україна має "космічний дефіцит коштів", проте працює над виходом з ситуації.
"Вчора говорили з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, ми з нею зустрінемося найближчим часом. Готуємо деякі пропозиції виходити з дефіциту, того, що я говорив, космічного, між нами", - каже Зеленський.
За його словами, Україна знайде всі виходи з цієї ситуації.
"Я вже це знаю, деякі речі. Вже є домовленості", - уточнив президент.
Також він додав, що Україна готується виробляти швидкі перехоплювачі дронів.
Раніше РБК-Україна писало, що дві українські компанії успішно провели бойові випробування нових дронів-перехоплювачів. Вони збили російський реактивний "Шахед", сказав Зеленський.
Також повідомлялося, що, за словами глави держави, саміт карпатських держав уперше проходить в Україні та об'єднує регіони й громади 8 країн-сусідів.
Створення "Карпатської вісімки" має зблизити країни та сформувати новий майданчик для розв'язання спільних завдань.
Крім того, президент України повідомив, що Київ готується до переговорів із представниками США. За словами Зеленського, ці контакти мають посилити позиції України у протистоянні з Росією.