Україна має космічний дефіцит коштів, але вихід є, - Зеленський

Зеленський про дефіцит у держбюджеті

За словами президента, Україна має "космічний дефіцит коштів", проте працює над виходом з ситуації.

"Вчора говорили з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, ми з нею зустрінемося найближчим часом. Готуємо деякі пропозиції виходити з дефіциту, того, що я говорив, космічного, між нами", - каже Зеленський.

За його словами, Україна знайде всі виходи з цієї ситуації.

"Я вже це знаю, деякі речі. Вже є домовленості", - уточнив президент.

Також він додав, що Україна готується виробляти швидкі перехоплювачі дронів.

Раніше РБК-Україна писало, що дві українські компанії успішно провели бойові випробування нових дронів-перехоплювачів. Вони збили російський реактивний "Шахед", сказав Зеленський.

Також повідомлялося, що, за словами глави держави, саміт карпатських держав уперше проходить в Україні та об'єднує регіони й громади 8 країн-сусідів.

Створення "Карпатської вісімки" має зблизити країни та сформувати новий майданчик для розв'язання спільних завдань.