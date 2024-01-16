Зеленський: можливі напрямки агресії РФ поза Україною стають більш очевидними

За словами глави держави, ті, хто вважають, що російська загроза стосується лише України, дуже помиляються.

"Можливі напрямки і навіть терміни нової російської агресії за межами України стають дедалі очевиднішими. Дозвольте запитати: яка європейська країна сьогодні може надати боєздатну армію нарівні з нашою, що стримує Росію? І скільки чоловіків і жінок ваші країни готові відправити на захист іншої держави, іншого народу?" - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що покласти край російському диктатору Володимиру Путіну та його стратегії краще зараз, поки це роблять українські захисники. Вони є шансом для всього світу.

Президент уточнив, що Україна здатна зупинити катастрофу. І весь вільний світ має зараз бути непохитним у своїх бажаннях, діях та цілях.

"Ми, українці, розпочали свій захист у той час, коли майже ніхто у світі не вірив в Україну. Але ми перевернули ситуацію так, що тепер світ перестав вірити в Росію", - додав він.

Російська загроза для Європи

Нагадаємо, останні кілька місяців у Європі дедалі частіше допускають напад Росії. Це можливо, після того, як в Україні завершаться інтенсивні бої.

На думку німецьких аналітиків, російському диктатору Володимиру Путіну необхідно близько шести років для того, щоб відновити армію та напасти на НАТО.

При цьому прем'єр Польщі Дональд Туск нещодавно зазначав, що Росія вже в найближчі кілька років може атакувати Європу. Це станеться тоді, коли перевага РФ у військових можливостях стане очевидною.