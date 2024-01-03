ua en ru
Ср, 03 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія може атакувати Європу в наступні кілька років, - Туск

Середа 03 січня 2024 22:39
UA EN RU
Росія може атакувати Європу в наступні кілька років, - Туск Фото: Дональд Туск, прем'єр Польщі (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Прем'єр Польщі Дональд Туск вважає, що Росія може напасти на Європу в найближчі декілька років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

"Ніхто не може сумніватися, що зі стратегічної точки зору Європа є об’єктом російської агресії, і це станеться тоді, коли перевага Росії у військових можливостях стане очевидною", - зауважив він.

Як розповів Туск, він разом із міністром закордонних справ Радославом Сікорським підготував звернення до НАТО. Це пов'язано з тим, що 29 грудня, під час атаки РФ по території України, одна з російських ракет залетіла на територію Польщі.

"Ми захочемо мобілізувати та використати всі доступні дипломатичні засоби та переконання, щоб змусити весь ЄС зрозуміти, що без радикально посилених військових зусиль ми залишимося далеко позаду, а це означає одне: Європа піддасться прямій російській атаці в наступні кілька років", - заявив Туск.

Блокада кордону Польщі з Україною

Нагадаємо, польські перевізники з листопада 2023 року блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Вони значно ускладнили рух вантажівок.

Страйкарі вимагають, щоб Євросоюз скасував "транспортне безвіз" з Україною та повернув систему дозволів. Але такі умови виконати неможливо.

У Польщі очікували, що припинити блокаду кордону можна буде до кінця 2023 року, але так і не сталося.

При цьому завтра, 4 січня, аграрії відновлять протести на пункті пропуску "Медика - Шегіні".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Туск Російська Федерація Польща Війна Росії проти України
NEWS
Чим більше росіян беремо в полон, тим результативніше перемовини щодо обміну, - Зеленський
Чим більше росіян беремо в полон, тим результативніше перемовини щодо обміну, - Зеленський
DAILY
Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році
РБК-Українаінформаційне агентство Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році