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Зеленский: возможные направления агрессии РФ вне Украины становятся более очевидными

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российская агрессия касается не только Украины. Возможные направления агрессии РФ все больше проясняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам главы государства, те, кто считают, что российская угроза касается только Украины, сильно ошибаются. 

"Возможные направления и даже сроки новой российской агрессии за пределами Украины становятся все более очевидными. Позвольте спросить: какая европейская страна сегодня может предоставить боеспособную армию наравне с нашей, сдерживающую Россию? И сколько мужчин и женщин ваши страны готовы отправить на защиту другого государства, другого народа?" - подчеркнул Зеленский. 

Он отметил, что положить конец российскому диктатору Владимиру Путину и его стратегии лучше сейчас, пока это делают украинские защитники. Они "являются шансом для всего мира". 

Президент уточнил, что Украина способна остановить катастрофу. И весь свободный мир должен сейчас быть непоколебим в своих желаниях, действиях и целях.

"Мы, украинцы, начали свою защиту в то время, когда почти никто в мире не верил в Украину. Но мы перевернули ситуацию так, что теперь мир перестал верить в Россию", - добавил он. 

Российская угроза для Европы

Напомним, последние несколько месяцев в Европе все чаще допускают нападение России. Это возможно после того, как в Украине завершатся интенсивные бои. 

По мнению немецких аналитиков, российскому диктатору Владимиру Путину необходимо около шести лет для того, чтобы восстановить армию и напасть на НАТО

При этом премьер Польши Дональд Туск недавно отмечал, что Россия уже в ближайшие несколько лет может атаковать Европу. Это произойдет тогда, когда преимущество РФ в военных возможностях станет очевидным. 

 

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