Зеленський про можливе президентство Трампа у США: Одна людина не може змінити весь народ

Відповідаючи на запитання щодо стосунків між країнами, якщо президентом Штатів буде обрано Трампа, Зеленський зазначив, що "в будь-якому випадку це вибір американського народу і тільки".

"І Україна буде працювати в партнерстві з президентом, якого оберуть Сполучені Штати Америки", - наголосив він.

Разом з тим президент висловився про деякі озвучувані висловлювання американських політиків щодо можливого зменшення підтримки України.

"Безумовно деякі голоси, радикальні голоси від республіканської частини звучать і вони напружують українське суспільство. Іноді ми здивовані, а іноді суспільство просто боїться. Деякі ризиковані гасла - це частина політики виборів США, я це розумію", - сказав Зеленський.

Глава держави звернув увагу на ефект подібних "передвиборчих тез" у Штатах для сприймання громадянами України.

"Це так боляче під час війни. Знаєте, все болючіше. І кожне слово воно ранить, а іноді воно вбиває. Тому що ти все сприймаєш як в час війни.... Тому деякі радикальні голоси напружують, вони лякають суспільство. І тому я б дуже хотів, щоби це була просто думка поодиноких голосів, а не значної частини республіканців", - висловився Зеленський.

У цьому контексті він нагадав, що під час візиту до Штатів минулої осені, або коли до України приїжджали американські конгресмени, сенатори, представники двох партій, то він "жодного разу не чув не підтримку з їх боку".

"І коли іде виборчий процес, на жаль, я чую такі голоси. І тому ми готові працювати з усіма, але я хочу вам відверто сказати, що ми поважаємо американський народ. І я думаю, що одна людина не може змінити весь народ", - зазначив Зеленський.

Вибори у США

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Від республіканців, крім Дональда Трампа, у фаворитах екс-посол США в ООН Ніккі Хейлі.

Нагадаємо, раніше Трамп пообіцяв своїм виборцям "завершити війну Росії проти України за 24 години" після обрання на другий президентський термін. При цьому він також заявляв, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб "уникнути війни".

Додамо, що президент України Володимир Зеленський вже запрошував Трампа приїхати в Україну. Так глава держави відреагував на обіцянку Трампа "припинити війну в Україні за 24 години" у разі переобрання.

Докладніше про головні теми виборів у США - у матеріалі РБК-Україна.