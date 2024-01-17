Зеленский о возможном президентстве Трампа в США: Один человек не может изменить весь народ

Отвечая на вопрос об отношениях между странами, если президентом Штатов будет избран Трампа, Зеленский отметил, что "в любом случае это выбор американского народа и только".

"И Украина будет работать в партнерстве с президентом, которого изберут Соединенные Штаты Америки", - подчеркнул он.

Вместе с тем президент высказался о некоторых озвучиваемых высказываниях американских политиков о возможном уменьшении поддержки Украины.

"Безусловно, некоторые голоса, радикальные голоса от республиканской части звучат и они напрягают украинское общество. Иногда мы удивлены, а иногда общество просто боится. Некоторые рискованные лозунги - это часть политики выборов США, я это понимаю", - сказал Зеленский.

Глава государства обратил внимание на эффект подобных "предвыборных тезисов" в Штатах для восприятия гражданами Украины.

"Это так больно во время войны. Знаете, все болезненнее. И каждое слово оно ранит, а иногда оно убивает. Потому что ты все воспринимаешь как во время войны... Поэтому некоторые радикальные голоса напрягают, они пугают общество. И поэтому я бы очень хотел, чтобы это было просто мнение единичных голосов, а не значительной части республиканцев", - высказался Зеленский.

В этом контексте он напомнил, что во время визита в Штаты прошлой осенью, или когда в Украину приезжали американские конгрессмены, сенаторы, представители двух партий, то он "ни разу не слышал не поддержку с их стороны".

"И когда идет избирательный процесс, к сожалению, я слышу такие голоса. И потому мы готовы работать со всеми, но я хочу вам откровенно сказать, что мы уважаем американский народ. И я думаю, что один человек не может изменить весь народ", - отметил Зеленский.

Выборы в США

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. От республиканцев, кроме Дональда Трампа, в фаворитах экс-посол США в ООН Никки Хейли.

Напомним, ранее Трамп пообещал своим избирателям "завершить войну России против Украины через 24 часа" после избрания на второй президентский срок. При этом он также заявлял, что позволил бы России забрать часть украинских территорий, чтобы "избежать войны".

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский уже приглашал Трампа приехать в Украину. Так глава государства отреагировал на обещание Трампа "прекратить войну в Украине за 24 часа" в случае переизбрания.

Подробнее о главных темах выборов в США - в материале РБК-Украина.