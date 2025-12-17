ua en ru
Головна » Новини » Політика

Зеленський може зустрітися з Туском у Польщі вже в п’ятницю

Польща, Середа 17 грудня 2025 23:03
Зеленський може зустрітися з Туском у Польщі вже в п’ятницю Фото: Володимир Зеленський та Дональд Туск можуть зустрітися 19 грудня (president.gov.ua)
Автор: Сергій Козачук

В п’ятницю, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський може зустрітися з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання PAP.

"Ми, звісно, організуємо таку зустріч, коли це буде можливо, за умови, що засідання Європейської ради не затягнеться надто надовго", - підтвердив прес-секретар уряду Польщі Адам Шлапка, додавши, що президент Зеленський "дуже хоче зустрітися з прем’єр-міністром Туском у Польщі в п’ятницю".

Зустріч відбудеться в рамках візиту Зеленського, під час якого планується обговорення тем безпеки, а також рішень, погоджених на недавніх зустрічах у Берліні, Гельсінкі та на засіданні Європейської ради.

"Мета полягає в тому, щоб зрештою досягти міцного і справедливого миру в інтересах Польщі, України та всього Європейського союзу - тому що це інтереси, що збігаються", - підкреслив Шлапка.

В понеділок у Берліні відбулася зустріч лідерів Франції, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів та Італії з президентом України, присвячена припиненню вогню, у якій взяв участь також прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Після саміту Туск зазначив, що "єдність США, Європи та України стосовно Росії вперше була настільки очевидною" та підкреслив, що тільки спільні зусилля Західного світу можуть змусити Москву сісти за переговорний стіл.

У вівторок у Гельсінкі відбувся перший саміт східного флангу ЄС, у якому брали участь представники Польщі, Фінляндії, Швеції, Литви, Латвії, Естонії, Румунії та Болгарії.

Прем’єр-міністр Туск після зустрічі заявив, що Європа нарешті усвідомила: захист її східного кордону - це спільна відповідальність.

Зустріч Навроцького і Зеленського

Як повідомляло РБК-Україна, на зустрічі президента Польщі Навроцького та президента України Володимира Зеленського обговорюватимуть питання безпеки, економіки та історичної співпраці, повідомив прес-секретар польського президента Рафал Лескевич.

Після перемоги на президентських виборах Навроцький анонсував намір зустрітися із Зеленським у Києві, проте ця зустріч так і не відбулася.

У жовтні керівник відділу міжнародної політики канцелярії польського президента заявив, що якщо Зеленський бажає провести зустріч із Навроцьким, він має приїхати до Варшави.

