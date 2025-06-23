Зеленський може взяти участь у саміті ЄС: РБК-Україна дізналось деталі візиту

Президент Володимир Зеленський може відвідати саміт Європейської ради, який пройде в Брюсселі 26-27 червня. Однак наразі 100% гарантії візиту немає, через складний графік президента.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в Євросоюзі.
За даними джерела, на порядку денному саміту будуть розглядатись "звичні напрямки роботи". Зокрема, підтримка зусиль для досягнення всеосяжного, справедливого і стійкого миру в Україні.
"Такі зусилля мали місце. Ми знаємо, що ці зусилля не втілилися в щось конкретне. Ми знаємо, що Росія відмовляється зробити крок у напрямку до припинення вогню. Це не стосується України, і важливо, щоб сигнал про підтримку - а також обговорення цих зусиль - включав підтримку з боку США, як ми це називаємо, і щоб мета досягнення стійкого миру отримала підтримку", - каже джерело.
Джерело також розповіло, що буде також обговорюватись питання підтримки України, як фінансове, так і військове.
"Є питання розширення. І тут ми очікуємо, що Рада зможе чітко висловитись не лише про досягнення, яких досягла Україна, а й про необхідність просування вперед у процесі її вступу. Я можу трохи детальніше пояснити це", - розповіло джерело видання.
Зокрема, мова про інструменти, які можна використати для, щоб змусити Росію перейти до реальних переговорів і до припинення вогню. Мова не лише про санкції, адже вже був прийнятий 17-й пакет, і на розгляді перебуває суттєвий 18-й пакет санкцій.
"На жаль, його не буде затверджено до саміту Європейської Ради. Але ми очікуємо, що після обговорення ми зможемо затвердити його в Раді. Також є питання продовження дії чинних санкцій, і ми сподіваємося, що це також буде вирішено після цього саміту Європейської Ради. Тепер, звичайно, ви запитаєте, чи ці висновки будуть затверджені 26 чи 27 країнами", - дізналось РБК-Україна.
Джерело видання зазначило, що основна мета - щоб висновки затверджували всі 27 країн.
"Але якщо дивитися реалістично, виходячи з того, що ми знаємо на сьогодні, позиція Угорщини, її стратегічна розбіжність, не змінилася. Тому, думаю, можна очікувати, що ці висновки затвердять 26 країн", - підкреслило джерело.
Раніше ми писали про те, що керівництво Європейського Союзу планує заборонити європейським компаніям співпрацювати з двома китайськими банками, що допомагали Росії обходити чинні торговельні обмеження. Запропоновані обмеження мають увійти до проекту 18-го пакета санкцій ЄС.
Заходи спрямовані на подальший тиск на Москву з метою досягнення негайного припинення вогню та початку мирних переговорів.
Очікується, що Єврокомісія представить новий пакет санкцій до кінця червня. ЄС розраховує отримати згоду всіх держав-членів до проведення саміту в Брюсселі 26 червня.
Водночас, як зазначають деякі ЗМІ, 18-й пакет санкцій є одним із найпотужніших за весь період повномасштабної війни і Брюсселю буде складно його затвердити.
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