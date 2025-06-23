Зеленский может принять участие в саммите ЕС: РБК-Украина узнало детали визита

По данным источника, на повестке дня саммита будут рассматриваться "привычные направления работы". В частности, поддержка усилий для достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине.

"Такие усилия имели место. Мы знаем, что эти усилия не воплотились во что-то конкретное. Мы знаем, что Россия отказывается сделать шаг в направлении прекращения огня. Это не касается Украины, и важно, чтобы сигнал о поддержке - а также обсуждение этих усилий - включал поддержку со стороны США, как мы это называем, и чтобы цель достижения устойчивого мира получила поддержку", - говорит источник.

Источник также рассказал, что будет также обсуждаться вопрос поддержки Украины, как финансовая, так и военная.

"Есть вопрос расширения. И здесь мы ожидаем, что Совет сможет четко высказаться не только о достижениях, которых достигла Украина, но и о необходимости продвижения вперед в процессе ее вступления. Я могу немного подробнее объяснить это", - рассказал источник издания.

В частности, речь об инструментах, которые можно использовать для, чтобы заставить Россию перейти к реальным переговорам и к прекращению огня. Речь не только о санкциях, ведь уже был принят 17-й пакет, и на рассмотрении находится существенный 18-й пакет санкций.

"К сожалению, он не будет утвержден до саммита Европейского Совета. Но мы ожидаем, что после обсуждения мы сможем утвердить его в Совете. Также есть вопрос продления действия действующих санкций, и мы надеемся, что это также будет решено после этого саммита Европейского Совета. Теперь, конечно, вы спросите, будут ли эти выводы утверждены 26 или 27 странами", - узнало РБК-Украина.

Источник издания отметил, что основная цель - чтобы выводы утверждали все 27 стран.

"Но если смотреть реалистично, исходя из того, что мы знаем на сегодня, позиция Венгрии, ее стратегическое расхождение, не изменилась. Поэтому, думаю, можно ожидать, что эти выводы утвердят 26 стран", - подчеркнул источник.