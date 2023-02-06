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Зеленський може відвідати саміт ЄС цього тижня, - Financial Times

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський може взяти участь у саміті лідерів країн-членів ЄС, який запланований на 9 лютого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За словами людей, які були проінформовані про плани, питання безпеки ризикують зірвати візит українського президента.

Згідно з планом, президент може виступати на спеціальній сесії Європейського парламенту, що, зі свого боку, викликає занепокоєння з точки зору безпеки.

"Відверто кажучи, є великі ризики, якщо я кудись поїду. Це правда", - заявив Зеленський журналістами відповідаючи на запитання про можливий візит до Брюсселя.

Поїздка Зеленського на саміт ЄС може стати другим візитом президента за межі України після повномасштабного вторгнення Росії.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров відмовився від коментарів.

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Володимир Зеленський