Зеленский может посетить саммит ЕС на этой неделе, - Financial Times

По словам людей, которые были проинформированы о планах, вопросы безопасности рискуют сорвать визит украинского президента.

Согласно плану, президент может выступать на специальной сессии Европейского парламента, что, со своей стороны, вызывает беспокойство с точки зрения безопасности.

"Откровенно говоря, есть большие риски, если я куда-то поеду. Это правда", - заявил Зеленский журналистами отвечая на вопрос о возможном визите в Брюссель.

Поездка Зеленского на саммит ЕС может стать вторым визитом президента за пределы Украины после полномасштабного вторжения России.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отказался от комментариев.