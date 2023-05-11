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Зеленский может посетить Рим в ближайшие дни, - ANSA

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Четверг 11 мая 2023 21:10
Зеленский может посетить Рим в ближайшие дни, - ANSA Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшие дни совершить визит в Рим. В частности, для встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

"Возможно, что Папа Римский встретится с украинским президентом в субботу", - сообщили источники издания в Ватикане.

На данный момент нет официального подтверждения времени и места этой возможной встречи.

Папа Римский пару недель назад принял премьер-министр Украины Дениса Шмыгаля, а встреча с Зеленским состоялась в феврале 2020 года.

Напомним, 3 мая в немецких СМИ писали, что Зеленский посетит Берлин 13 мая.

После этого неназванные украинские чиновники заявили, что считают раскрытие данных о визите безответственным, и теперь поездка Зеленского остается под вопросом.

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Владимир Зеленский Италия Война России против Украины
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