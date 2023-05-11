Зеленский может посетить Рим в ближайшие дни, - ANSA
Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшие дни совершить визит в Рим. В частности, для встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.
"Возможно, что Папа Римский встретится с украинским президентом в субботу", - сообщили источники издания в Ватикане.
На данный момент нет официального подтверждения времени и места этой возможной встречи.
Папа Римский пару недель назад принял премьер-министр Украины Дениса Шмыгаля, а встреча с Зеленским состоялась в феврале 2020 года.
Напомним, 3 мая в немецких СМИ писали, что Зеленский посетит Берлин 13 мая.
После этого неназванные украинские чиновники заявили, что считают раскрытие данных о визите безответственным, и теперь поездка Зеленского остается под вопросом.
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