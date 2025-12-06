Зеленський може відвідати Лондон у понеділок: чекає доповіді Умєрова

"В Лондон поїду, напевно. Я думаю, що, скоріше за все, зустріч може бути в понеділок", - заявив він.

Президент додав, що очікує розмови з українською делегацією, яка зараз знаходиться у Сполучених Штатах щодо переговорів по мирному плану президента Дональда Трампа.

"Я ще чекаю, коли поговорю зі Сполученими Штатами, з нашою командою, які там, у Сполучених Штатах. І якщо все активно, будемо в Лондоні", - зазначив він.

При цьому Зеленський додав, що секретар РНБО Рустем Умєров доповість йому щодо переговорів з американцями телефоном.