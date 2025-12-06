UA

Зеленський може відвідати Лондон у понеділок: чекає доповіді Умєрова

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук, Олена Чернякова

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 8 грудня, може відвідати Лондон.

Про це він повідомив під час спілкування з кореспондентом РБК-Україна у кулуарах другого військового молитовного сніданку.

"В Лондон поїду, напевно. Я думаю, що, скоріше за все, зустріч може бути в понеділок", - заявив він. 

Президент додав, що очікує розмови з українською делегацією, яка зараз знаходиться у Сполучених Штатах щодо переговорів по мирному плану президента Дональда Трампа. 

"Я ще чекаю, коли поговорю зі Сполученими Штатами, з нашою командою, які там, у Сполучених Штатах. І якщо все активно, будемо в Лондоні", - зазначив він. 

При цьому Зеленський додав, що секретар РНБО Рустем Умєров доповість йому щодо переговорів з американцями телефоном. 

Переговори щодо мирного плану США

Переговорний процес щодо впровадження американського мирного плану для України продовжується. Спершу західні медіа повідомляли, що документ містить 28 пунктів, серед яких були положення, що фактично повторювали максимальні вимоги Росії до України для завершення війни.

За даними впливових видань, до розробки цього плану могли бути залучені російські посадовці.

23 та 30 жовтня відбулися консультації між делегаціями США й України, аби скоригувати текст і зробити його більш прийнятним для Києва. Перша зустріч пройшла у Женеві (Швейцарія), друга - у Маямі.

2 грудня до Москви прибули Стів Віткофф та Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, щоб провести переговори з Володимиром Путіним щодо оновленого варіанту документа.

Після п’ятигодинних дискусій помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що домовленості поки не досягнуто, однак сторони налаштовані продовжувати роботу.

За результатами консультацій США та України вдалося узгодити 20 пунктів, проте найбільш суперечливі питання залишаються відкритими.

