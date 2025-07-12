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Зеленський може відвідати Фінляндію наприкінці липня, - ЗМІ

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Президент України Володимир Зеленський може відвідати конференцію "Гельсінкі+50", яка відбудеться у Фінляндії 31 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ilta-Sanomat.

Захід буде присвячено 50-річчю підписання Гельсінського заключного акта. У програмі конференції зазначено, що там виступлять міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен і президент країни Олександр Стубб.

Після них у програмі прописано президента України Володимира Зеленського. Але біля його імені стоїть позначка "to be confirmed". Це означає, що участь українського лідера в заході поки що не підтверджена.

"Ми отримали від оточення Зеленського попереднє зелене світло, тому змогли внести його ім'я в програму", - сказав керівник секретаріату головування Фінляндії в ОБСЄ Юні Лааксонен.

Він також повідомив, що запрошення на захід було вислано російській стороні.

Попередній візит Зеленського до Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський відвідував Фінляндію 18 березня. Він зустрічався з президентом країни Александром Стуббом і низкою фінських чиновників.

Український лідер обговорив із ними інвестиції у виробництво зброї та європейську інтеграцію України.

Також він відвідав найбільше укриття в Гельсінкі, здатне вмістити 6 тисяч осіб.

Примітно, що у квітні минулого року Зеленський і Стубб підписали двосторонню угоду про безпеку. Вона передбачає довгострокову підтримку і поглиблення співпраці між двома країнами.

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Володимир ЗеленськийФінляндія