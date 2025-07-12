Зеленський може відвідати Фінляндію наприкінці липня, - ЗМІ

Захід буде присвячено 50-річчю підписання Гельсінського заключного акта. У програмі конференції зазначено, що там виступлять міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен і президент країни Олександр Стубб.

Після них у програмі прописано президента України Володимира Зеленського. Але біля його імені стоїть позначка "to be confirmed". Це означає, що участь українського лідера в заході поки що не підтверджена.

"Ми отримали від оточення Зеленського попереднє зелене світло, тому змогли внести його ім'я в програму", - сказав керівник секретаріату головування Фінляндії в ОБСЄ Юні Лааксонен.

Він також повідомив, що запрошення на захід було вислано російській стороні.