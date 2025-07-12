Зеленский может посетить Финляндию в конце июля, - СМИ

Мероприятие будет посвящено 50-летию подписания Хельсинкского заключительного акта. В программе конференции указано, что там выступят министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен и президент страны Александр Стубб.

После них в программе прописан президент Украины Владимир Зеленский. Однако возле его имени стоит пометка "to be confirmed". Это означает, что участие украинского лидера в мероприятии пока что не подтверждено.

"Мы получили от окружения Зеленского предварительный зеленый свет, поэтому смогли внести его имя в программу", - сказал глава секретариата председательства Финляндии в ОБСЕ Юни Лааксонен.

Он также сообщил, что приглашения на мероприятие были высланы российской стороне.