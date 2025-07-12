ua en ru
Сб, 12 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський може відвідати Фінляндію наприкінці липня, - ЗМІ

Субота 12 липня 2025 02:20
UA EN RU
Зеленський може відвідати Фінляндію наприкінці липня, - ЗМІ Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Президент України Володимир Зеленський може відвідати конференцію "Гельсінкі+50", яка відбудеться у Фінляндії 31 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ilta-Sanomat.

Захід буде присвячено 50-річчю підписання Гельсінського заключного акта. У програмі конференції зазначено, що там виступлять міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен і президент країни Олександр Стубб.

Після них у програмі прописано президента України Володимира Зеленського. Але біля його імені стоїть позначка "to be confirmed". Це означає, що участь українського лідера в заході поки що не підтверджена.

"Ми отримали від оточення Зеленського попереднє зелене світло, тому змогли внести його ім'я в програму", - сказав керівник секретаріату головування Фінляндії в ОБСЄ Юні Лааксонен.

Він також повідомив, що запрошення на захід було вислано російській стороні.

Попередній візит Зеленського до Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський відвідував Фінляндію 18 березня. Він зустрічався з президентом країни Александром Стуббом і низкою фінських чиновників.

Український лідер обговорив із ними інвестиції у виробництво зброї та європейську інтеграцію України.

Також він відвідав найбільше укриття в Гельсінкі, здатне вмістити 6 тисяч осіб.

Примітно, що у квітні минулого року Зеленський і Стубб підписали двосторонню угоду про безпеку. Вона передбачає довгострокову підтримку і поглиблення співпраці між двома країнами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Фінляндія
Новини
Росіяни атакують майже на всіх напрямках: де тривають найгарячіші бої
Росіяни атакують майже на всіх напрямках: де тривають найгарячіші бої
Аналітика
Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом