Зеленський може відвідати Фінляндію наприкінці липня, - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський може відвідати конференцію "Гельсінкі+50", яка відбудеться у Фінляндії 31 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ilta-Sanomat.
Захід буде присвячено 50-річчю підписання Гельсінського заключного акта. У програмі конференції зазначено, що там виступлять міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен і президент країни Олександр Стубб.
Після них у програмі прописано президента України Володимира Зеленського. Але біля його імені стоїть позначка "to be confirmed". Це означає, що участь українського лідера в заході поки що не підтверджена.
"Ми отримали від оточення Зеленського попереднє зелене світло, тому змогли внести його ім'я в програму", - сказав керівник секретаріату головування Фінляндії в ОБСЄ Юні Лааксонен.
Він також повідомив, що запрошення на захід було вислано російській стороні.
Попередній візит Зеленського до Фінляндії
Президент України Володимир Зеленський відвідував Фінляндію 18 березня. Він зустрічався з президентом країни Александром Стуббом і низкою фінських чиновників.
Український лідер обговорив із ними інвестиції у виробництво зброї та європейську інтеграцію України.
Також він відвідав найбільше укриття в Гельсінкі, здатне вмістити 6 тисяч осіб.
Примітно, що у квітні минулого року Зеленський і Стубб підписали двосторонню угоду про безпеку. Вона передбачає довгострокову підтримку і поглиблення співпраці між двома країнами.
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