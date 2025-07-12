Зеленский может посетить Финляндию в конце июля, - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский может посетить конференцию "Хельсинки+50", которая состоится в Финляндии 31 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ilta-Sanomat.
Мероприятие будет посвящено 50-летию подписания Хельсинкского заключительного акта. В программе конференции указано, что там выступят министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен и президент страны Александр Стубб.
После них в программе прописан президент Украины Владимир Зеленский. Однако возле его имени стоит пометка "to be confirmed". Это означает, что участие украинского лидера в мероприятии пока что не подтверждено.
"Мы получили от окружения Зеленского предварительный зеленый свет, поэтому смогли внести его имя в программу", - сказал глава секретариата председательства Финляндии в ОБСЕ Юни Лааксонен.
Он также сообщил, что приглашения на мероприятие были высланы российской стороне.
Предыдущий визит Зеленского в Финляндию
Президент Украины Владимир Зеленский посещал Финляндию 18 марта. Он встречался с президентом страны Александром Стуббом и рядом финских чиновников.
Украинский лидер обсудил с ними инвестиции в производство оружия и европейскую интеграцию Украины.
Также он посетил самое большое укрытие в Хельсинки, способное вместить 6 тысяч человек.
Примечательно, что в апреле прошлого года Зеленский и Стубб подписали двустороннее соглашение о безопасности. Оно предусматривает долгосрочную поддержку и углубление сотрудничества между двумя странами.
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