Зеленський може відправити Шмигаля послом у Вашингтон, - джерело

"Зеленський обговорював, що треба замінити посла і що пропонує замінити так, щоб наш новий посол був зрозумілий Америці", - сказало джерело.

За інформацією джерела, Оксану Маркарову на посаді посла у Вашингтоні можуть змінити:

прем'єр-міністр Денис Шмигаль,

віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанишина,

міністр оборони Рустем Умеров,

міністр енергетики Герман Галущенко.

"Президент обрав цих людей, бо це люди, які вже були в контакті з американцями та іншими сильними партнерами і дали результати, і рівень відповідає рівню відносин з Америкою", - сказав співрозмовник.

Раніше Bloomberg повідомило, що Зеленський обговорив заміну чинного посла у США під час своєї телефонної розмови з президентом Дональдом Трампом 4 липня. Агентство назвало тих самих кандидатів на посаду посла.