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Зеленський може відправити Шмигаля послом у Вашингтон, - джерело

Фото: президент України Володимир Зеленський і прем'єр Денис Шмигаль (president.gov.ua)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський готує заміну посла у США. Серед кандидатів - люди, які вже були в контакті з американцями і дали результати.

Про це РБК-Україна сказало інформоване джерело.

"Зеленський обговорював, що треба замінити посла і що пропонує замінити так, щоб наш новий посол був зрозумілий Америці", - сказало джерело.

За інформацією джерела, Оксану Маркарову на посаді посла у Вашингтоні можуть змінити:

  • прем'єр-міністр Денис Шмигаль,
  • віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанишина,
  • міністр оборони Рустем Умеров,
  • міністр енергетики Герман Галущенко.

"Президент обрав цих людей, бо це люди, які вже були в контакті з американцями та іншими сильними партнерами і дали результати, і рівень відповідає рівню відносин з Америкою", - сказав співрозмовник.

Раніше Bloomberg повідомило, що Зеленський обговорив заміну чинного посла у США під час своєї телефонної розмови з президентом Дональдом Трампом 4 липня. Агентство назвало тих самих кандидатів на посаду посла.

 

 

Можлива відставка уряду

Нагадаємо, у політичних колах уже кілька тижнів наполегливо курсують чутки про велике оновлення урядової команди.

Кілька нардепів і блогерів повідомили, що президент вирішив звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та поставити на цю посаду Юлію Свириденко, чинну віцепрем'єрку - міністерку економіки.

Шмигаль очолив уряд 4 березня 2020 року напередодні коронакризи. Цей уряд працює найдовше за час незалежності України. Більшість членів уряду змінилася за цей час. Останні значні зміни відбулися у вересні 2024 року.

Маркарова є послом України у США з лютого 2021 року. Займала посаду міністра фінансів України з червня 2018 року по березень 2020 року.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати Америки