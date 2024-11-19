Зеленський про Московську церкву: Час тих, хто освячує терор, закінчився

Президент розповів про політику щодо Церкви і релігійних організацій.

"За умови збереження світського характеру державних інституцій, ми маємо і можемо розвивати партнерство між державою і Церквою, між державою і релігійними спільнотами", - сказав Зеленський.

За його словами, в Україні є глобально важливий інституційний приклад такої співпраці – Рада церков та релігійних організацій, і на базі цієї інституції сформовано діалог між державою та всіма релігійними спільнотами України.

В рамках цього діалогу можна визначати, "які моделі більшої співпраці здатні зміцнити Україну та українців, нашу духовну незалежність та соціальну роботу в Українській державі", розповів Зеленський.

"Звичайно, не йдеться про Московську церкву. Час тих, хто освячує терор, - закінчився", - сказав він.

Заборона філіалу РПЦ

У вересні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє за певних умов забороняти діяльність тих організацій, які пов’язані із Росією. Фактично закон спрямований на заборону УПЦ Московського патріархату.

Абсолютна більшість (83%) українців вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ Московського патріархату. Зокрема, 63% вважають, що ця церква має бути повністю забороненою. Ще 20% зараз виступають за дещо м’якший підхід, що не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду.

За даними опитування КМІС, більшість українців (61%) підтримують ідею, щоб в Україні існувала лише одна Православна церква. Не підтримують - 16%, а для ще 20% це питання є байдужим.