Зеленский о Московской церкви: Время тех, кто освящает террор, закончилось

Президент рассказал о политике в отношении Церкви и религиозных организаций.

"При сохранении светского характера государственных институтов, мы имеем и можем развивать партнерство между государством и Церковью, между государством и религиозными общинами", - сказал Зеленский.

По его словам, в Украине есть глобально важный институциональный пример такого сотрудничества – Совет церквей и религиозных организаций, и на базе этого института сформирован диалог между государством и всеми религиозными общинами Украины.

В рамках этого диалога можно определять "какие модели большего сотрудничества способны укрепить Украину и украинцев, нашу духовную независимость и социальную работу в Украинском государстве", рассказал Зеленский.

"Конечно, речь не идет о Московской церкви. Время тех, кто освящает террор, закончилось", - сказал он.

Запрет филиала РПЦ

В сентябре 2024 года Верховная Рада приняла закон, разрешающий при определенных условиях запрещать деятельность тех организаций, которые связаны с Россией. Фактически закон направлен на запрещение УПЦ Московского патриархата.

Абсолютное большинство (83%) украинцев считают, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность УПЦ Московского патриархата. В частности, 63% считают, что эта церковь должна быть полностью запрещена. Еще 20% сейчас выступают за несколько более мягкий подход, не предполагающий полного запрета, но предусматривающий установление государственного контроля и надзора.

По данным опроса КМИС, большинство украинцев (61%) поддерживают идею того, чтобы в Украине существовала только одна Православная церковь. Не поддерживают - 16%, а для еще 20% этот вопрос безразличен.