Зеленский о монобольшинстве в Раде: все хотят, чтобы этот корабль утонул

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский сравнил фракцию "Слуги народа" с кораблем

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что монобольшинство в Верховной раде находится под ударом и "все хотят, чтобы этот корабль утонул". Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

В частности, ведущий спросил у Зеленского с учетом того, что он обещал ограничиться одним президентским сроком, пришла ли "Слуга народа" тоже на пять лет или больше.

"Если они хотят идти вперед, даже в шторм, они пойдут. Но многие в этом шторме, в этом океане, в этой Верховной раде - очень много акул. Там много людей плавает, и хотят договориться с этой командой. А люди они разные. Все хотят, чтобы этот корабль утонул. Большинство", - отметил он.

Президент заявил, что "Слуга народа" сегодня способна быстро менять страну.

"То есть достаточно монобольшинства, чтобы делать какие-либо законодательные инициативы. Поэтому шторм так шторм", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина в материале "Защита от спама: как Верховная рада убирает преграды на пути к траншу МВФ" писало, что в команде Зеленского не хотят коалиции с другими политическими силами.