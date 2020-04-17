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Зеленський про монобільшість у в Раді: всі хочуть, щоб цей корабель потонув

Новини » Політика     17.04.2020 - 22:03
Зеленський про монобільшість у в Раді: всі хочуть, щоб цей корабель потонув
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський порівняв фракцію "Слуги народу" з кораблем

Президент України Володимир Зеленський вважає, що монобільшість у Верховній раді знаходиться під ударом і "всі хочуть, щоб цей корабель потонув". Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Зокрема, ведучий запитав у Зеленського з урахуванням того, що він обіцяв обмежитися одним президентським терміном, чи прийшла "Слуга народу" теж на п'ять років чи більше.

"Якщо вони хочуть йти вперед, навіть в шторм, вони підуть. Але багато в цьому штормі, в цьому океані, в цій Верховній Раді - дуже багато акул. Там багато людей плаває, і хочуть домовитися з цією командою. А люди вони різні. всі хочуть, щоб цей корабель потонув. Більшість", - зазначив він.

Президент заявив, що "Слуга народу" сьогодні здатна швидко змінювати країну.

"Тобто досить монобільшості, щоб робити будь-які законодавчі ініціативи. Тому шторм так шторм", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна в матеріалі "Захист від спаму: як Верховна рада прибирає перешкоди на шляху до траншу МВФ" писало, що в команді Зеленського не хочуть коаліції з іншими політичними силами.

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