Зеленський про мобілізацію з 25 років: більш сучасна війна, потрібні молоді люди

На заміну нинішніх військових Збройних сил України потрібні молоді бійці. Справа не лише у кращій фізичній формі, а й в обізнаності в сучасних технологіях.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посилання на його інтерв'ю Х’юго Декрипту.
"Є відповідні критерії та пріоритети щодо віку і фізичного стану бійців, яких потрібно тренувати й після цього вони відправляються на фронт. І цей запит є від військового командування. Показуючи конкретні цифри, які потрібні їм в українському війську, потрібно готувати бригади які прийдуть на заміну тих бригадах які вже два роки стоять на фронті", - сказав Зеленський.
Він додав, що для того, щоб це була адекватна заміна людям потрібна тренуватися і бути в підготовленому фізичному стані.
"При всій повазі до наших воїнів, але ми говоримо про те що є різниця між 25-річним воїном і 50-річним воїном. І це факт. На різних напрямках різні виклики, різна війна і різні технології. Більш молоді люди сьогодні потрібні тому, що більш сучасна війна. Йдеться не тільки про фізичний стан, але й людей, які орієнтуються у технологіях, що дуже важливо. Оператори дронів, технології, кіберзахист тощо", - зазначив президент.
При цьому Зеленський наголосив, що нове покоління дуже добре орієнтується у сучасних технологіях. Фактично, молоді люди їх і створили.
"Молоде покоління орієнтується у технологіях набагато швидше. Вони це розуміють. І скажу відверто - вони все це самі своїми руками й створили. Їх мозок. Мозок молоді. І тому це також одна із причин. Тобто ми, я підписав закон який проголосував парламент України й всі ми це робили на запит військових. Там є аргументація всіх цих кроків", - додав глава держави.
Президент фокусує увагу на тому, що нові бійці віком до 30 років можуть дати технологічний прогрес у війні проти Росії.
"Молодь захищає так само свою землю, як і будь-яка людина. У всіх громадян України рівні права абсолютно. Так, здебільшого дорослі люди, які на війні - вони воюють заради майбутнього. Але це і майбутнє цієї молоді. Але й ця молодь, якій до 30 років, яка може дати технологічний прогрес у цій війні, може допомогти. Вони також борються за свою державу, за своє життя і за своє майбутнє", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.
Законопроект ініціювало Міністерство оборони України спільно зі Збройними силами України.
При цьому закон №9281 Верховна Рада проголосувала ще 30 травня 2023 року, а 5 червня того ж року документ передали на підпис голові держави. Однак він лежав без підпису президента аж до квітня цього року.
Раніше Зеленський заявляв, що готовий підписати закон граничного віку призову на військову службу до 25 років. Однак тільки у випадку, якщо отримає аргументи від військових.
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