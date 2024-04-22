Зеленський про мобілізацію з 25 років: більш сучасна війна, потрібні молоді люди

"Є відповідні критерії та пріоритети щодо віку і фізичного стану бійців, яких потрібно тренувати й після цього вони відправляються на фронт. І цей запит є від військового командування. Показуючи конкретні цифри, які потрібні їм в українському війську, потрібно готувати бригади які прийдуть на заміну тих бригадах які вже два роки стоять на фронті", - сказав Зеленський.

Він додав, що для того, щоб це була адекватна заміна людям потрібна тренуватися і бути в підготовленому фізичному стані.

"При всій повазі до наших воїнів, але ми говоримо про те що є різниця між 25-річним воїном і 50-річним воїном. І це факт. На різних напрямках різні виклики, різна війна і різні технології. Більш молоді люди сьогодні потрібні тому, що більш сучасна війна. Йдеться не тільки про фізичний стан, але й людей, які орієнтуються у технологіях, що дуже важливо. Оператори дронів, технології, кіберзахист тощо", - зазначив президент.

При цьому Зеленський наголосив, що нове покоління дуже добре орієнтується у сучасних технологіях. Фактично, молоді люди їх і створили.

"Молоде покоління орієнтується у технологіях набагато швидше. Вони це розуміють. І скажу відверто - вони все це самі своїми руками й створили. Їх мозок. Мозок молоді. І тому це також одна із причин. Тобто ми, я підписав закон який проголосував парламент України й всі ми це робили на запит військових. Там є аргументація всіх цих кроків", - додав глава держави.

Президент фокусує увагу на тому, що нові бійці віком до 30 років можуть дати технологічний прогрес у війні проти Росії.

"Молодь захищає так само свою землю, як і будь-яка людина. У всіх громадян України рівні права абсолютно. Так, здебільшого дорослі люди, які на війні - вони воюють заради майбутнього. Але це і майбутнє цієї молоді. Але й ця молодь, якій до 30 років, яка може дати технологічний прогрес у цій війні, може допомогти. Вони також борються за свою державу, за своє життя і за своє майбутнє", - зазначив Зеленський.