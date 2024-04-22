Зеленский о мобилизации с 25 лет: более современная война, нужны молодые люди

На смену нынешним военным Вооруженных сил Украины нужны молодые бойцы. Дело не только в лучшей физической форме, но и в осведомленности в современных технологиях.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Хьюго Декрипту.
"Есть соответствующие критерии и приоритеты относительно возраста и физического состояния бойцов, которых нужно тренировать и после этого они отправляются на фронт. И этот запрос есть от военного командования. Показывая конкретные цифры, которые нужны им в украинской армии, нужно готовить бригады, которые придут на замену тем бригадам, которые уже два года стоят на фронте", - сказал Зеленский.
Он добавил, что для того, чтобы это была адекватная замена людям нужно тренироваться и быть в подготовленном физическом состоянии.
"При всем уважении к нашим воинам, но мы говорим о том, что есть разница между 25-летним воином и 50-летним воином. И это факт. На разных направлениях разные вызовы, разная война и разные технологии. Более молодые люди сегодня нужны потому, что более современная война. Речь идет не только о физическом состоянии, но и людей, которые ориентируются в технологиях, что очень важно. Операторы дронов, технологии, киберзащита и т.д.", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что новое поколение очень хорошо ориентируется в современных технологиях. Фактически молодые люди их и создали.
"Молодое поколение ориентируется в технологиях гораздо быстрее. Они это понимают. И скажу откровенно - они все это сами своими руками и создали. Их мозг. Мозг молодежи. И потому это тоже одна из причин. То есть мы, я подписал закон, который проголосовал парламент Украины и все мы это делали по запросу военных. Там есть аргументация всех этих шагов", - добавил глава государства.
Президент фокусирует внимание на том, что новые бойцы младше 30 лет могут дать технологический прогресс в войне против России.
"Молодежь защищает так же свою землю, как и любой человек. У всех граждан Украины равные права абсолютно. Да, в основном взрослые люди, которые на войне - они воюют ради будущего. Но это и будущее этой молодежи. Но и эта молодежь, которой до 30 лет, которая может дать технологический прогресс в этой войне, может помочь. Они также борются за свое государство, за свою жизнь и за свое будущее", - отметил Зеленский.
Напомним, 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о понижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет.
Законопроект инициировал Министерство обороны Украины совместно с Вооруженными силами Украины.
При этом закон №9281 Верховная Рада проголосовала еще 30 мая 2023, а 5 июня того же года документ передали на подпись главе государства. Однако он лежал без подписи президента до апреля этого года.
Ранее Зеленский заявлял, что готов подписать закон предельного возраста призыва на военную службу до 25 лет. Однако только в том случае, если получит аргументы от военных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.