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Зеленський: мобілізація в Україні збільшилась після оновлення закону

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Мобілізація в Україні збільшилась після нещодавнього оновлення відповідного закону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час пресконференції учасників третього саміту Україна - Північна Європа.

Як відзначив президент, мобілізація в Україні не закінчувалась і є обов'язковою. 

"Сьогодні реєстрація повинна бути обов'язковою. Це цифровізація цього процесу, щоб не було дуже багато різних реєстрів. Технологічно сьогодні є можливість зареєструватись кожній людини. Це не означає, що людина обов'язково йде на фронт", - додав він.

За його словами, усі хто має мобілізаційний вік, зобов'язані оновити свої дані. Сьогодні ж це зробили вже більше мільйона людей. 

"Мобілізація як йшла, так і йде. Правда скажу, після закону вона, якщо чесно, збільшилась", - відзначив Зеленський. 

Мобілізація в Україні 

16 квітня президент підписав законопроєкт про мобілізацію №10449, який містив низку змін до самого процесу. Нові правила набули чинності вже 18 травня. Зокрема відповідно до нововведень, усі українці на військовому обліку мають до 16 липня оновити особисті дані, але є й виключення

Також нещодавно було запущено застосунок "Резерв+" у якому можна увійти до електронного кабінету військовозобов'язаного. 

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