Зеленський про мирний процес: базовий блок документів готовий

Україна разом з Європою та США підготувала базовий блок документів, які необхідні для завершення війни з Росією. Але ще є над чим працювати.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на зустрічі з дипломатами.
Зеленський наголосив, що зараз головна мета - це справедливий мир і завершення війни. Україна робить усе для того, щоб на дипломатичному шляху для неї була перемога. Це необхідно, щоб зберегти життя українських захисників.
"Йде дипломатичний процес. Зараз повертається наша група з Маямі. Вони будуть вночі, і вранці будуть деталі. На мій погляд, усе можливе, що ми маємо зробити для перших драфтів, уже зроблено. Є 20 пунктів плану. Напевно, там не все ідеально, але цей план є", - зазначив президент.
Також, за його словами, є рамковий документ про гарантії безпеки між Україною, Європою та США. Також є окремий двосторонній документ про гарантії безпеки для України від США. Він має бути розглянутий у Конгресі з деякими деталями і закритими доповненнями. Деталі президент не розкрив.
Зеленський звернув увагу, що для України важливо зрозуміти, на що може розраховувати українська армія після підписання таких гарантій і наскільки сильною вона може бути.
"Сьогодні це виглядає досить гідно. Але це поки що напрацювання наших військових. Радує, що не тільки нашої сторони. Чому? Тому що коли це напрацювання тільки з нашого боку, ви знаєте, ми багато чого хочемо, а потім не факт, що все це відбудеться. А тут важливо, що це напрацювання і наше, і Сполучених Штатів Америки. Це говорить про те, що ми дуже близькі до реального результату", - додав він.
Окремо було напрацьовано і перший драфт договору про відновлення України. Мова про економічну стратегію.
"Тобто, в принципі, базовий блок усіх документів, на мій погляд, готовий. Базовий. Є деякі речі, до яких ми, напевно, не готові. Є речі, в яких ми впевнені, що до них не готові росіяни", - уточнив Зеленський.
Він нагадав, що зараз американські чиновники ведуть переговори з російськими чиновниками. Потім від США очікується фідбек.
Нагадаємо, в результаті переговорів України і США мирний план було скорочено з 28 пунктів до 20. Його зміст залишається в таємниці.
Водночас лише минулого тижня президент України Володимир Зеленський зазначав, що фінальної версії мирного плану поки що немає, оскільки його ще не було погоджено.