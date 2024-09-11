Зеленський про "мирний план" Шольца: не впевнений, що він існує

ЗМІ написали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито готує "мирний план" щодо завершення війни в Україні. Однак у Києва є сумніви щодо його існування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час пресконференції у Києві.
За словами Зеленського, щодо так званого "мирного плану" Шольца йому нічого не відомо.
"Не може бути ніяких планів без України для нас, і я не впевнений, що такий план існує", - сказав президент.
Нагадаємо, днями італійська газета La Repubblica повідомила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито готує "мирний план" щодо завершення війні Росії проти України, який передбачає збереження за країною-агресором раніше захоплених українських територій.
У МЗС України, коментуючи цю інформацію, заявили, що в України є чітка позиція щодо завершення війни з Росією - Глобальний саміт миру. Інші "мирні ініціативи" не розглядаються.
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