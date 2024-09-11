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Зеленський про "мирний план" Шольца: не впевнений, що він існує

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

ЗМІ написали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито готує "мирний план" щодо завершення війни в Україні. Однак у Києва є сумніви щодо його існування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час пресконференції у Києві.

За словами Зеленського, щодо так званого "мирного плану" Шольца йому нічого не відомо.

"Не може бути ніяких планів без України для нас, і я не впевнений, що такий план існує", - сказав президент.

Що передувало

Нагадаємо, днями італійська газета La Repubblica повідомила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито готує "мирний план" щодо завершення війні Росії проти України, який передбачає збереження за країною-агресором раніше захоплених українських територій.

У МЗС України, коментуючи цю інформацію, заявили, що в України є чітка позиція щодо завершення війни з Росією - Глобальний саміт миру. Інші "мирні ініціативи" не розглядаються.

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Володимир ЗеленськийВійна в УкраїніОлаф Шольц