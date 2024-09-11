Зеленський про "мирний план" Шольца: не впевнений, що він існує

Що передувало

Нагадаємо, днями італійська газета La Repubblica повідомила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито готує "мирний план" щодо завершення війні Росії проти України, який передбачає збереження за країною-агресором раніше захоплених українських територій.

У МЗС України, коментуючи цю інформацію, заявили, що в України є чітка позиція щодо завершення війни з Росією - Глобальний саміт миру. Інші "мирні ініціативи" не розглядаються.

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