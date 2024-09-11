Зеленский о "мирном плане" Шольца: не уверен, что он существует

СМИ написали, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы готовит "мирный план" по завершению войны в Украине. Однако у Киева есть сомнения относительно его существования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции в Киеве.
По словам Зеленского, относительно так называемого "мирного плана" Шольца ему ничего не известно.
"Не может быть никаких планов без Украины для нас, и я не уверен, что такой план существует", - сказал президент.
Напомним, на днях итальянская газета La Repubblica сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы готовит "мирный план" по завершению войны России против Украины, предусматривающий сохранение по стране-агрессору ранее захваченных украинских территорий.
В МИД Украины, комментируя эту информацию, заявили, что у Украины есть четкая позиция по завершению войны с Россией - Глобальный саммит мира. Другие "мирные инициативы" не рассматриваются.
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