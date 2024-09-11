Зеленский о "мирном плане" Шольца: не уверен, что он существует

Что предшествовало

Напомним, на днях итальянская газета La Repubblica сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы готовит "мирный план" по завершению войны России против Украины, предусматривающий сохранение по стране-агрессору ранее захваченных украинских территорий.

В МИД Украины, комментируя эту информацию, заявили, что у Украины есть четкая позиция по завершению войны с Россией - Глобальный саммит мира. Другие "мирные инициативы" не рассматриваются.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.