UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Зеленський про мирний план Європи: потрібно почати з діалогу, але Росія б'є по дітях

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Мирний план має починатися з волі сісти за стіл і почати діалог. Але удари Росії по українських дітях показують, що вона не готова до миру.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами у Брюсселі.

Голова  держави розповів, що Україна обговорювала з певними партнерами і дуже хорошими друзями підготовку окремих пунктів для завершення війни. За його словами, на Заході не хочуть, щоб хтось запропонував російський мирний план через ту чи іншу третю країну.

Зеленський наголосив, що насамперед має бути припинення вогню. І якщо Росія готова до діалогу, то Україна теж.

"План починається навіть не з припинення вогню, а з волі сісти і говорити. А не боротися, використовуючи ракети всіх типів проти просто дітей. Учора вони вдарили по дитячому садку. Друга армія світу бореться проти українських дітей. Це не показує, що вони хочуть завершити цю війну. Більше тиску на Росію і вони сядуть і будуть говорити. Я думаю, це план", - наголосив президент.

Чутки про мирний план Європи та України

Нагадаємо, 21 жовтня Bloomberg з посиланням на джерела написало, що Україна і Європа готують мирний план, який складається з 12 пунктів.

План передбачає повне припинення бойових дій по лінії фронту і подальші переговори про окуповані території. Також передбачається повернення всіх депортованих дітей та обмін полоненими.

При цьому реалізувати такий план повинна буде спеціальна мирна комісія під керівництвом президента США Дональда Трампа.

Bloomberg стверджувало, що цього тижня європейські чиновники відвідають США, щоб обговорити такий план. При цьому поки невідомо, чи підтримують ініціативу у Вашингтоні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяМирні переговориВійна в УкраїніРакетний ударАтака дронів