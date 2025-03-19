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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Зеленський про мирні переговори: спочатку безумовний cease-fire, потім - складні питання

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Першим пунктом на майбутніх мирних переговорах має стати домовленність про безумовний cease-fire. А вже потім - інші питання, у тому числі територіальні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Будь-які перемовини - це крихка спроможність закінчити війну, особливо, якщо це стосується русскіх, які поки що демонструють неготовність до закінчення війни. Перший крок, все одно, це безумовний cease-fire, навіть якщо до нього треба пройти якісь шляхи - як то тиша в небі, тиша на морі, але все одно дійде до тиші на всьому фронті", - сказав він.

За словами президента, це правильні кроки, якщо ми дійсно хочемо закінчити війну справедливим миром і тоді вже будемо переходити до інших питань.

"Серед них, я впевнений, будуть підійматися територіальні питання. Для нас "червоною лінією" є визнання українських тимчасово окупованих територій російськими. Ми на це не підемо", - підкреслив Зеленський.

На його думку, що стосується територій, то це буде одним "з таких чутливих і складних питань на майбутніх перемовинах".

Припинення вогню в Україні

У Саудівській Аравії 11 березня США та Україна домовилися про режим припинення вогню на 30 днів. Також США відновили постачання зброї в Україну і обмін розвідувальними даними.

У Кремлі спочатку вивчали все сказане на переговорах американської та української сторін, а пізніше Володимир Путін підтримав ініціативу президента США Дональда Трампа щодо перемир'я, але не забув згадати про якісь "нюанси".

18 березня відбулася розмова Трампа і Путіна, під час якої Путін погодився на взаємну відмову від ударів по енергооб'єктах на 30 днів. Але вже в ніч на 19 березня Росія запустила по Україні дрони і ракети, зокрема, було атаковано енергосистему УЗ у Дніпропетровській області.

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Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяФінляндіяРежим припинення вогнюВійна в Україні