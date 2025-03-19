Зеленский о мирных переговорах: сначала безусловный cease-fire, потом - сложные вопросы

Первым пунктом на будущих мирных переговорах должна стать договоренность о безусловном cease-fire. А уже потом - другие вопросы, в том числе территориальные.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию с президентом Финляндии Александром Стуббом.
"Любые переговоры - это хрупкая способность закончить войну, особенно, если это касается русских, которые пока демонстрируют неготовность к окончанию войны. Первый шаг, все равно, это безусловный cease-fire, даже если к нему надо пройти какие-то пути - как тишина в небе, тишина на море, но все равно дойдет до тишины на всем фронте", - сказал он.
По словам президента, это правильные шаги, если мы действительно хотим закончить войну справедливым миром и тогда уже будем переходить к другим вопросам.
"Среди них, я уверен, будут подниматься территориальные вопросы. Для нас "красной линией" является признание украинских временно оккупированных территорий российскими. Мы на это не пойдем", - подчеркнул Зеленский.
По его мнению, что касается территорий, то это будет одним "из таких чувствительных и сложных вопросов на будущих переговорах".
В Саудовской Аравии 11 марта США и Украина договорились о режиме прекращения огня на 30 дней. Также США возобновили поставки оружия в Украину и восстановили обмен разведывательными данными.
В Кремле сначала изучали все сказанное на переговорах американской и украинской сторон, а позже Владимир Путин поддержал инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии, но не забыл упомянуть о неких "нюансах".
18 марта состоялся разговор Трампа и Путина, в ходе которого Путин согласился на взаимный отказ от ударов по энергообъектам на 30 дней. Но уже в ночь на 19 марта Россия запустила по Украине дроны и ракеты, в частности, была атакована энергосистема УЗ в Днепропетровской области.
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