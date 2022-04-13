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Зеленский: нет в мире столько фальсификаторов, сколько в российской армии убийц

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Киев, Среда 13 апреля 2022 01:24
Зеленский: нет в мире столько фальсификаторов, сколько в российской армии убийц Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал результаты военных действий России в Украине. Он подчеркнул, что, по мнению руководства РФ, все идет по плану. По его словам, никто в мире не понимает, как вообще мог появиться такой план, который предусматривает гибель десятков тысяч своих же солдат за месяц войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Очевидно, что количество убитых мирных украинцев в Москве вообще никого не волнует. Там говорят, что делают всё ради людей, ради Донбасса... Но даже во времена Второй мировой войны Донбасс не видел такой жестокости за такое короткое время. И от кого? От российских войск", - подчеркнул Зеленский.

Президент также прокомментировал слова некоторых политиков о том, что массовые убийства, совершенные российскими военными в Буче, это якобы инсценировка.

"Почему-то еще не прокомментировали массовые убийства в Бородянке, Гостомеле, Макарове, в городах и селах Черниговской, Харьковской областей, на Донбассе. Ответственность за военные преступления армии РФ неизбежна", - отметил Зеленский.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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