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Зеленський: немає в світі стільки фальсифікаторів, скільки в російській армії є вбивць

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Київ, Середа 13 квітня 2022 01:24
Зеленський: немає в світі стільки фальсифікаторів, скільки в російській армії є вбивць Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський прокоментував результати військових дій Росії в Україні. Він підкреслив, що, на думку керівництва РФ, все йде за планом. За його словами, ніхто в світі не розуміє, як взагалі міг з'явитися такий план, який передбачає загибель десятків тисяч своїх же солдатів за місяць війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Очевидно, що кількість убитих мирних українців у Москві взагалі нікого не хвилює. Там кажуть, що роблять все заради людей, заради Донбасу... Але навіть за часів Другої світової війни Донбас не бачив такої жорстокості за такий короткий час. І від кого? Від російських військ", - підкреслив Зеленський.

Президент також прокоментував слова деяких політиків про те, що масові вбивства, скоєні російськими військовими в Бучі, це нібито Інсценування.

"Чомусь ще не прокоментували масові вбивства в Бородянці, Гостомелі, Макарові, в містах і селах Чернігівської, Харківської областей, на Донбасі. Відповідальність за військові злочини армії РФ неминуча", - зазначив Зеленський.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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