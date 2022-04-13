Зеленський: немає в світі стільки фальсифікаторів, скільки в російській армії є вбивць

Президент України Володимир Зеленський прокоментував результати військових дій Росії в Україні. Він підкреслив, що, на думку керівництва РФ, все йде за планом. За його словами, ніхто в світі не розуміє, як взагалі міг з'явитися такий план, який передбачає загибель десятків тисяч своїх же солдатів за місяць війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

"Очевидно, що кількість убитих мирних українців у Москві взагалі нікого не хвилює. Там кажуть, що роблять все заради людей, заради Донбасу... Але навіть за часів Другої світової війни Донбас не бачив такої жорстокості за такий короткий час. І від кого? Від російських військ", - підкреслив Зеленський.

Президент також прокоментував слова деяких політиків про те, що масові вбивства, скоєні російськими військовими в Бучі, це нібито Інсценування.

"Чомусь ще не прокоментували масові вбивства в Бородянці, Гостомелі, Макарові, в містах і селах Чернігівської, Харківської областей, на Донбасі. Відповідальність за військові злочини армії РФ неминуча", - зазначив Зеленський.