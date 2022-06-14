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Зеленский о мире с Россией после Путина: зависит от российской стороны

Новина українською →
Киев, Вторник 14 июня 2022 16:58
Зеленский о мире с Россией после Путина: зависит от российской стороны Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Насколько продолжительным будет мир Украины с Россией после нынешней войны, будет зависеть от российской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для датских СМИ.

В частности, ему задали вопрос о том, возможен ли продолжительный мир с Россией даже после того, как Украина вернет свои территории и после ухода президента Владимира Путина.

"Это зависит от желания российской стороны, видят ли они для себя цивилизованное развитие в будущем, это их выбор. Или они хотят просто быть отдельной цивилизацией без сообщения с остальным миром. Наша страна должна быть с точки зрения безопасности готова к любому моменту, любому вторжению, поэтому и строить наше государство мы будем строить именно на таких принципах. Быть готовыми всегда к риску вторжения с российской стороны", - ответил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский говорил, что будет готов к переговорам с Россией, когда она реально захочет положить конец войне.

Кроме того, по его словам, несмотря на территориальные потери, стратегическая инициатива остается за Украиной.

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