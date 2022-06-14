Зеленський про мир з Росією після Путіна: залежить від російської сторони

Зокрема, йому поставили питання про те, чи можливий тривалий мир з Росією навіть після того, як Україна поверне свої території і після відходу президента Володимира Путіна.

"Це залежить від бажання російської сторони, чи бачать вони для себе цивілізований розвиток в майбутньому, це їх вибір. Або вони хочуть просто бути окремою цивілізацією без спілкування з рештою світу. Наша країна повинна бути з точки зору безпеки готова до будь-якого моменту, будь-якого вторгнення, тому і будувати нашу державу ми будемо будувати саме на таких принципах. Бути готовими завжди до ризику вторгнення з російської сторони", - відповів Зеленський.