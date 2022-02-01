UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский о минских соглашениях: мы несем ответственность за любые бумаги

Автор: Юлия Бойко

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что украинская сторона обязана выполнять минские соглашения. В частности, потому, что несет ответственность за любые подписанные бумаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

"Я уже не помню, кто подписал минские соглашения. Но я точно знаю, кто должен их выполнять. Мы ответственны и несем ответственность за любые бумаги, документы или законы. Мы ответственно относимся к договоренностям", - заявил Зеленский.

По его словам, у России и Украины есть разночтения по отдельным пунктам минских соглашений.

"Мы по-разному относимся к порядку выполнения пунктов. Но мы взрослые мальчики, мы должны делать что-то, что может деоккупировать наши территории, что-то защищающее наше государство в том или ином виде", - добавил Зеленский.

Напомним, накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что выполнение минских соглашений в нынешнем виде грозит разрушением Украины и их нужно пересмотреть.

А до этого глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Украина будет выполнять минские договоренности исключительно в украинских интересах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийДонбассМинские соглашения