Зеленский о минских соглашениях: мы несем ответственность за любые бумаги

"Я уже не помню, кто подписал минские соглашения. Но я точно знаю, кто должен их выполнять. Мы ответственны и несем ответственность за любые бумаги, документы или законы. Мы ответственно относимся к договоренностям", - заявил Зеленский.

По его словам, у России и Украины есть разночтения по отдельным пунктам минских соглашений.

"Мы по-разному относимся к порядку выполнения пунктов. Но мы взрослые мальчики, мы должны делать что-то, что может деоккупировать наши территории, что-то защищающее наше государство в том или ином виде", - добавил Зеленский.