Мы будем выполнять минские договоренности только в украинских интересах, - Ермак

Украина будет выполнять минские договоренности исключительно в украинских интересах. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Заявление Ермака в эфире передачи "Свобода слова на ICTV".

"Мы будем выполнять минские договоренности исключительно в украинских интересах и исключительно в соответствии с нормами международного права", - заявил Ермак.

Он также добавил, в каждом пункте этого документа есть украинская позиция, которую украинская сторона готова отстаивать.

"Нужно пройтись по этому документу. Украинская позиция есть по каждому пункту. Мы готовы аргументированно отстаивать украинскую позицию. Мы надеемся, что это будет конструктивный диалог и он будет происходить столько, сколько нужно", - одав Ермак.