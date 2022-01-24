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Мы будем выполнять минские договоренности только в украинских интересах, - Ермак

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Украина, Понедельник 24 января 2022 23:17
Мы будем выполнять минские договоренности только в украинских интересах, - Ермак Фото: Андрей Ермак, глава Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Украина будет выполнять минские договоренности исключительно в украинских интересах. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Заявление Ермака в эфире передачи "Свобода слова на ICTV".

"Мы будем выполнять минские договоренности исключительно в украинских интересах и исключительно в соответствии с нормами международного права", - заявил Ермак.

Он также добавил, в каждом пункте этого документа есть украинская позиция, которую украинская сторона готова отстаивать.

"Нужно пройтись по этому документу. Украинская позиция есть по каждому пункту. Мы готовы аргументированно отстаивать украинскую позицию. Мы надеемся, что это будет конструктивный диалог и он будет происходить столько, сколько нужно", - одав Ермак.

Напомним, что российская сторона постоянно нарушает минские договоренности. Это касается как ежедневных обстрелов, так и военной техники боевиков. Недавно на Донбассе обнаружили 275 единиц военной техники оккупантов.

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